Rimini, Comune alla ricerca di sponsor per sostenere gli eventi: lanciato un avviso pubblico

Attualità

Rimini

| 13:33 - 28 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Il settore turismo del Comune di Rimini ha pubblicato un bando per individuare sponsor interessati a sostenere l’organizzazione degli eventi, delle iniziative o dei progetti di comunicazione turistica che saranno organizzati dal Comune di Rimini nei prossimi due anni, con l’obiettivo di reperire risorse aggiuntive per la copertura di parte dei costi di realizzazione o comunicazione degli eventi.



Allargare le potenzialità di Rimini, città turistica a trecentosessanta gradi, all’imprenditoria a beneficio della collettività è un’opportunità di grande valore e visibilità, anche grazie alla forte spinta propulsiva degli ultimi anni che ha visto la città sempre più protagonista sui media nazionali ed esteri per il nuovo modello di sviluppo della città e per la riqualificazione della “cartolina balneare” e città d’arte sia per la qualità delle ‘cose da fare’ 365 giorni all’anno, dal Capodanno più lungo del mondo alla Notte Rosa.



Il coinvolgimento degli imprenditori e delle aziende private nella comunicazione delle attività turistiche è dunque un passo importante in un momento di maturità di Rimini come città di primo piano sul fronte delle destinazioni turistiche capaci di innovarsi, in grado di generare valore per una sempre più sinergica e fattiva collaborazione in grado di allargare le potenzialità dei progetti e il business delle aziende che vorranno affiancarsi alla comunicazione.





Per ricercare gli sponsor, il Settore turismo ha pubblicato un bando in qualità di Ente organizzatore o co-organizzatore o promotore di eventi con l’obiettivo di acquisire offerte di sponsorizzazione tecniche o finanziarie da parte di soggetti interessati nel promuovere il proprio nome o la propria immagine aziendale associandoli alle iniziative organizzate. Le offerte di sponsorizzazione dovranno riguardare gli eventi, le iniziative a carattere turistico già programmati o in via di definizione per il biennio 2022-2023 nella città di Rimini, nonché qualsiasi altro progetto di comunicazione direttamente organizzato dal Settore Marketing Territoriale Waterfront e Nuovo Demanio.

Fra le opportunità di visibilità degli Sponsor, il posizionamento del logo aziendale in tutta la comunicazione prodotta, la possibilità di brandizzare, ove possibile, luoghi e spazi degli eventi attraverso totem, striscioni o strutture ad hoc, allestire info-point personalizzati.