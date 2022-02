Cronaca

Rimini

| 12:30 - 28 Febbraio 2022

Immagine di repertorio.

Proseguono i controlli per il rispetto delle disposizioni sul Green Pass. A Rimini nella settimana dal 21 al 27 febbraio sono state controllate 3203 persone, di cui 7 multate. Controllate e multate 50 persone che non avevano o non indossavano correttamente le mascherine. 334 gli esercizi controllati, 3 multati.