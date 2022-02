Premio Panzini 2022, Bellaria incorona il Masterchef Francesco Aquila

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:17 - 28 Febbraio 2022

Francesco Aquila - Foto Antonio D'Alessio.

Era un Francesco Aquila visibilmente emozionato, quello che sabato sera, sul palco del Palacongressi, ha ricevuto direttamente dal Sindaco Filippo Giorgetti il Premio Panzini 2022: è lui, 36 anni il prossimo 25 marzo e vincitore nel 2021 della decima edizione di Masterchef, il bellariese dell'anno.

Accompagnato sul palco dalla propria famiglia, Aquila è stato incoronato al culmine di una serata che l’Amministrazione ha perfezionato in queste settimane con l’obiettivo di offrire al pubblico intrattenimento di alto profilo artistico e culturale. Circa due ore di manifestazione, svoltesi comunque nel massimo rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 e con un’ulteriore nota di sobrietà, sottolineata dallo stesso Sindaco Giorgetti, legata all’evolversi della situazione internazionale negli ultimi giorni.

Aquila ha ricevuto sabato quello "scettro" che, per prima, si aggiudicò il soprano Gladys Rossi nell’edizione di esordio nel 2013; Gladys Rossi a cui è stata affidata la conduzione, in coppia con il direttore artistico Andrea Prada, della serata di gala di sabato. Evento in cui non sono mancate le sorprese, come ad esempio il videocollegamento con il motivatore Massimiliano Sechi, prima del gran finale anticipato dall’esibizione del cantautore Francesco Baccini.

Sorprese che sono state rappresentate anzitutto dai volti individuati per i riconoscimenti di quest’anno. Come nel 2020, infatti, l’Amministrazione ha voluto affiancare a quello principale, ulteriori tre riconoscimenti. In particolare, quello denominato “Bellaria Igea Marina e il suo futuro” è stato assegnato al giovane campione di mezzofondo Luca Venturelli, mentre quello intitolato “Bellaria Igea Marina nel mondo” ha visto premiare il giornalista Brahim Maarad, già collaboratore dell’Espresso e oggi corrispondente da Bruxelles per l'agenzia di stampa AGI. Sorpresa nelle sorprese, il doppio valore attribuito al riconoscimento “Bellaria Igea Marina e la sua storia”. Per questo 2022, è stato assegnato all'indimenticato Marco Vasini, operatore turistico e protagonista per tanti anni alla guida di un'eccellenza come Sol et Salus; scomparso nel 2020, Vasini è stato anche riconosciuto come vincitore – per la prima volta postumo da quando la manifestazione è stata istituita - del Premio Panzini edizione 2021.

Vasini e Aquila vanno ad aggiungere il proprio nome all’albo di un premio che, dopo Gladys Rossi nel 2013, ha visto incoronare il fondatore dell’azienda Bimare Michelangelo “Lallo” Petrucci, la missionaria Sara Foschi, l’ex direttore di Iccrea Holding Roberto Mazzotti, Maurizio Salvi, luminare di chirurgia toracica, il fondatore di Pubblica Assistenza Croce Blu Daniele Grosseto, Gabriele Procucci, Colonnello della Guardia di Finanza e Giovanni Crociati, storico cardiologo della città.