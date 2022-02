Preso e messo in sicurezza il capriolo a spasso vicino all'aeroporto di Rimini

Attualità

28 Febbraio 2022

AIRiminum 2014, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, comunica che in data odierna, lunedì 28 febbraio, è stato messo in sicurezza il capriolo. "La nostra 'capriola' preferita" si legge nella nota dei Airiminum si trova ora in un’area vasta recintata all’interno dell’aeroporto, nella parte civile. "Per il raggiungimento di questo importante risultato, la gestione aeroportuale ringrazia il team dello STACIP (Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca) della Regione Emilia-Romagna coadiuvato dalle Guardie Venatorie del raggruppamento provinciale e dallo staff tecnico dell’aeroporto."