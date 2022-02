Cinema, 'Il ritratto del duca' in anteprima al Fulgor di Rimini

Eventi

| 10:50 - 28 Febbraio 2022

Una scena del film.

Arriva un'anteprima d'eccezione al cinema Fulgor di Rimini. Per la rassegna "I martedì dell'arte", martedì 1 marzo alle 21 verrà proiettato il film "Il ritratto del duca", commedia presentata fuori concorso alla 77a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La serata sarà introdotta da una conversazione con lo storico e critico d'arte Alessandro Giovanardi, che approfondirà la storia vera a cui è ispirato il film e il suo intreccio con Francisco Goya, il grande pittore spagnolo.

"Il ritratto del duca" racconta infatti come nel 1961 un tassista di 60 anni, Kempton Bunton (l'attore premio Oscar Jim Broadbent), rubò dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Goya. In quell'anno il dipinto era stato messo all'asta da Sotheby's e il collezionista newyorkese Charles Wrightsman aveva offerto 140.000 sterline (tre milioni di sterline di oggi). Il governo britannico era intervenuto in sostegno di una controfferta per garantire che il ritratto rimanesse in Gran Bretagna, "salvato" a beneficio della nazione e messo in mostra alla National Gallery. 19 giorni dopo diventò il primo (e ultimo) quadro ad essere rubato dalla pinacoteca nei suoi 196 anni di storia.

Kempton chiese un inconsueto riscatto: avrebbe restituito il dipinto solo se il governo si fosse impegnato di più nella cura degli anziani, per i quali si era battuto già in precedenza. Solo 50 anni dopo si è scoperto che Kempton aveva intessuto una rete di bugie. L'unica verità era che era un brav'uomo determinato a cambiare il mondo e a salvare il suo matrimonio (impersona la moglie la premio Oscar Helen Mirren). Il film racconta la sua storia meravigliosamente ispiratrice.