Basket B, NPC Rieti cade a Cesena. Real Sebastiani e Ancona la incalzano. Il punto

| 10:02 - 28 Febbraio 2022

La capolista Roseto cade a Rimini e ora deve cercare di salvare la vetta dagli attacchi della formazione romagnola nelle restanti gare di campionato. La Rinascita Basket Rimini (Tassinari e Scarponi 17) si impone 82-67 contro una Roseto (Nikolic 22) che deve sempre inseguire per poi crollare nel finale.

Non approfitta di questo ko la Npc Rieti (Del Testa e Papa 14) che a sorpresa cade 65-69 a Cesena (Anumba 26). Alle sue spalle incalzano la cugina Real Sebastiani (Loschi 23), che allunga la striscia di vittorie superando 73-61 Giulianova (Milani 16), e Ancona (Cacace 19) che travolge 83-65 Ozzano (Chiappelli 17) agganciando la Npc al terzo posto.

Vincono anche Imola (Carnovali 26) superando 83-75Montegranaro (Galipò 18) non senza faticare e Senigallia (Giannini 15) che sbanca 61-57 Teramo (Bertocco 23).

Tornano alla vittoria i Raggisolaris (Vico 18), mandando sei uomini in doppia cifra nel successo per 86-63 con la Luiss Roma (Murri 13). Abbandona l’ultimo posto Civitanova Marche (Rosettani 20) grazie al successo per 80-57 su Jesi (Gloria e Rocchi 14).

Le date dei recuperi. Mercoledì 2 marzo: Raggisolaris – Civitanova Marche. Domenica 13 marzo: Raggisolaris – Rimini. Mercoledì 16 marzo ore 20.30: Cesena – Raggisolaris.

Classifica. Roseto 36; Rimini* 32; Npc Rieti e Ancona 30; Real Sebastiani Rieti 28; Senigallia e Imola 26; Ozzano 24; Teramo 20; Cesena* 18; Luiss Roma 16; Raggisolaris*** 14; Jesi (-1) 13; Civitanova Marche* e Giulianova 6; Montegranaro 4.

* gare in meno

Prossimo turno. Sabato. Luiss Roma – Teramo (ore 18); Ozzano – Rimini (ore 20.30). Domenica ore 18: Raggisolaris – Real Sebastiani Rieti; Npc Rieti – Roseto; Senigallia – Civitanova Marche; Giulianova – Imola; Jesi – Ancona; Montegranaro – Cesena