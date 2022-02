Volley C femminile: al Riccione il derby contro la Stella: 3-1

Sport

Riccione

| 23:45 - 27 Febbraio 2022

Il Supermarket Abissinia Riccione lotta e vince per 3-1 il derby di giornata contro la Caf Acli Stella Rimini e continua la sua corsa, centrando, così, la terza vittoria consecutiva in questo inizio girone di ritorno. Non semplice il match per la squadra di coach Lazzarini, che nel secondo e quarto parziale (23-25/25-23) ha trovato una strenua opposizione da parte delle riminesi, ma che alla fine la maggiore determinazione di Magnifico e compagne ha portato al successo pieno.

E' stata una partita avvincente, tanta la fame del team di Passamonti, sceso in campo a Riccione alla ricerca di punti preziosi per la classifica e che in parte ha tenuto testa alle locali, per poi arrendersi solo nella quarta frazione.

Buona la prestazione delle riccionesi, a partire dalla seconda linea, Moltrasio ha poi innescato le solite Magnifico e Righi a referto entrambe con 22 punti, al centro buono il rientro di Santini (6 punti).

Prossimo appuntamento di campionato in programma sabato prossimo (5 marzo ore 17.00) a Viserba con la seconda della classe Emanuel Riviera Volley Rimini.

A fine partita coach Lazzarini: "Grande prestazione, di sostanza, contro una Stella arrembante con tanta voglia di ben figurare e di conquistare punti salvezza. Sugli scudi la coppia Magnifico e Righi.

Se il buongiorno si vede dal mattino, e questo fosse l'antipasto di ciò che metteremo in campo nell'ostica trasferta a Viserba di sabato prossimo, è lecito pensare positivo e partire per strappare qualche punto contro la seconda in classifica!"

Supermarket Abissinia Riccione Volley vs Caf Acli Stella Rimini 3-1 (25-12/23-25/25-13/25-23)

Riccione Volley: Magnifico 22, Paolassini 6, Righi 22, Caciagli 1, Vorabbi 9, Santini 6, Moltrasio 5, Chiste' 1, Di Paola 4, Angeli 1, Launi L1, n.e.: Morelli e Zangheri; 1°All.: Lazzarini