Basket B, coach Ferrari: 'Volevamo dimostrare che siamo una squadra importante'

| 23:41 - 27 Febbraio 2022

Foto Nicola De Luigi.

C’è entusiasmo in casa RivieraBanca per l’importante successo sulla capolista Roseto. Il coach Mattia Ferrari commenta: “La cosa che personalmente più mi ha colpito è stato il pubblico: c'era un'atmosfera bellissima, qualcosa che ha arricchito la partita. Siamo stati bravi a non disunirci nei momenti di difficoltà, abbiamo continuato a difendere ed in attacco a costruire tiri; qualche giocatore è andato fuori giri, avevamo rotazioni ridotte e siamo stati costretti a scambiare Arrigoni e Masciadri da '3' in attacco o in difesa. Questo ci ha permesso di essere sempre in linea dal punto di vista fisico, non volevamo subire a rimbalzo contro Roseto e togliere loro i riferimenti facili della loro pallacanestro come i tiri da tre punti sulle rotazioni, a costo di subire qualcosa da Nikolic. A partita vinta sembra che l'alchimia sia stata perfetta, in realtà come sempre abbiamo pensato e provato delle cose, oggi i ragazzi hanno avuto una performance migliore di altre volte perchè erano concentrati. Non volevamo mancare di rispetto ad un'atmosfera da grandi occasioni, volevamo dimostrare che siamo una squadra importante al di là delle assenze e penso che lo abbiamo fatto."

Grande protagonista il giovane Alessandro Scarponi: "Sono entrato in campo concentrato senza troppe aspettative di dover fare bene, sapendo le assenze che c'erano. Pensavo soprattutto alla fase difensiva e rispettare il piano partita, fare quello che la squadra aveva bisogno da me: alla fine poi i tiri sono entrati, sono molto contento di questo."

Quanto tenevate a questa partita?

"Eravamo tutti molto carichi già da prima del riscaldamento nello spogliatoio, in campo ci siamo subito trovati molto bene ed abbiamo continuato per tutti i 40' a darci dentro e giocare forte."