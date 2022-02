Basket B, RivieraBanca stende la capolista Roseto: è seconda da sola

Sport

Rimini

| 23:27 - 27 Febbraio 2022

Foto Nicola De Luigi.

Rimini batte la capolista. Serata spettacolare al PalaFlaminio per i biancorossi che vincono contro la prima della classe Roseto davanti ad una cornice eccezionale di pubblico grazie ad un allungo decisivo nell'ultimo quarto, dopo 30' di assoluto equilibrio tra le due formazioni. Con questa vittoria i ragazzi di coach Mattia Ferrari si trovano da soli in seconda posizione, complice anche la sconfitta della NPC Rieti, a -4 dalla vetta, ma con una partita da recuperare.

Pronti via ed è subito botta e risposta Di Emidio-Scarponi dalla lunga distanza, con le due squadre che si studiano senza tentare particolari strappi (7-7 al 4'). Il primo allungo lo firma Tassinari con due triple che costringono Quaglia al timeout (15-9 al 7'), ma gli ospiti accorciano le distanze col duo Nikolic-Pastore prima che la bomba di Mei chiuda il primo quarto sul -3 (19-16).

Ad inizio secondo quarto quattro punti filati di Serafini fanno -1 Roseto, Fabiani risponde ma arriva la tripla di Zampogna che rimette tutto in parità (23-23 al 14'). RivieraBanca torna avanti con la bomba di Scarponi ed il canestro di Rivali, Mei accorcia ai liberi ma Rivali punisce di nuovo, questa volta da tre punti (33-27 al 17'). In chiusura di primo tempo Roseto torna a contatto col canestro di Amoroso ed i liberi di Di Emidio (35-33).

Al rientro dagli spogliatoi cinque punti consecutivi di Nikolic valgono il sorpasso per gli abruzzesi (36-38 al 22'), Rimini però torna davanti con la doppia tripla di Scarponi cui si aggiungono quelle di Masciadri e Bedetti che costringono Quaglia ad un altro timeout (48-40 al 25'). Gli ospiti reagiscono con Zampogna, Pastore e Serafini per il nuovo -1 (48-47 al 27'), Rinaldi schiaccia per allontanare Roseto che però sorpassa grazie alla coppia Pastore-Amoroso a 30" dalla fine del terzo quarto (50-52) prima che un'altra tripla di un super Scarponi riporti Rimini avanti (53-52).

Gli ultimi 10' cominciano con la schiacciata di Arrigoni che forza un altro timeout di Roseto (56-52 al 32'), Nikolic prova a tenere in partita i suoi ma Rimini tenta la fuga con cinque punti firmati Masciadri (65-55 al 35'). I biancorossi gestiscono molto bene il vantaggio negli ultimi minuti e chiudono definitivamente i giochi con le bombe di Arrigoni e Masciadri (72-60 al 38') prima che un'altra tripla, sempre di Masciadri, accompagni la sirena finale (82-67).

Il tabellino

RivieraBanca Basket Rimini-Pallacanestro Roseto 82-67

RIMINI: Tassinari 17 (3/9, 2/11), Scarponi 17 (1/2, 5/8), Masciadri 16 (4/9 da tre), Rinaldi 9 (4/4, 0/1), Arrigoni 7 (2/5, 1/3), Rivali 7 (1/5, 1/1), Bedetti 5 (1/2, 1/6), Fabiani 4 (1/1), Saccaggi NE, Rossi NE, Amati NE, Carletti NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

ROSETO: Nikolic 22 (8/15, 1/2), Zampogna 9 (1/2, 2/7), Mei 8 (2/7 da tre), Di Emidio 7 (1/4, 1/2), Serafini 7 (2/5, 0/1), Amoroso 6 (3/5, 0/4), Pastore 6 (2/7, 0/2), Mraovic 2 (1/1, 0/1), Bassi (0/1), Gaeta NE. All. Quaglia, Francani, Gullotto.

PARZIALI: 19-16, 35-33, 53-52.