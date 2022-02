Calcio RSM: la Virtus cade dopo tre mesi, Libertas a tiro di play-off. Murata sconfitto

Sport

Repubblica San Marino

| 23:18 - 27 Febbraio 2022

Aveva perso l’ultima partita in campionato lo scorso 21 novembre e da allora la Virtus aveva messo in fila nove risultati utili consecutivi. Fra i neroverdi e la doppia cifra si è intromesso il San Giovanni, che nel tardo pomeriggio di ieri ha interrotto l’imbattibilità della banda di Bizzotto festeggiando al contempo il secondo successo di fila, che dà modo ai rossoneri di agganciare il Domagnano e di farsi vedere minacciosamente negli specchietti retrovisori del Fiorentino. Nell’anticipo spostato alle 18:30 causa neve, il San Giovanni apre subito le marcature con Mema, preciso su punizione dopo sol 6’ di gioco. Al 24’ Tasini semina il panico in area neroverde e firma il raddoppio. La Virtus accorcia nel secondo tempo con Manuel Battistini, senza riuscire però a rimettere in piedi una gara che, al triplice fischio, la costringe a registrare il pericoloso riavvicinamento di una nutrita pattuglia di squadre. Di questa fa parte anche la Libertas che, caduta nell’infrasettimanale, si rialza contro il Cosmos grazie a Barretta. E' suo il gol-partita che risolve una pratica sulla carta non esattamente proibitiva - c’era di fronte il fanalino Cosmos – ma fattasi spinosa dopo il rosso guadagnato da Fraternali a ridosso dell’ora di gioco. Nonostante la lunga fase in inferiorità numerica, i granata conducono in porto tre punti importantissimi per la corsa ai play-off diretti, ora lontani appena due lunghezze. In serata hurrà della Juvenes Dogana sul Murata per 1-0.

I tabellini

Virtus-San Giovanni 1-2

VIRTUS

Passaniti, M. Battistini, Nodari, Giacomoni, Gori (dall’81’ Raiola), Ciacci, Baiardi (dal 66’ Focaccia), Golinucci, Apezteguia, Angeli, Raschi (dal 66’ Tadzhybayev)

A disposizione: A. Battistini, Castiglioni, Gravina

Allenatore: Luigi Bizzotto

SAN GIOVANNI

De Angelis, Senja, Angelini, Conti, De Biagi, Lisi, Strologo, Grillo, Tasini, Montebelli, Mema

A disposizione: Montagna

Allenatore: Massimo Dolcini (sostituisce Marco Tognacci)

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Francesco Mineo, Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Elison Luci

Ammoniti: Grillo, Baiardi, Lisi, Montebelli, Angeli, Mema

Marcatori: 6’ Mema, 24’ Tasini, 51’ M. Battistini

Cosmos-Libertas 0-1

COSMOS

Gregori, Pari (dall’81’ Braghiroli), Cavalli, Sartini, Celli (dal 46’ Comanducci), Zafferani, Zaghini, Valentini, Venerucci, Gjorretaj, Neri

A disposizione: Batori, Donati, Cervellini

Allenatore: Massimo Gori

LIBERTAS

Zavoli, Pesaresi (dal 65’ Flores), Fraternali, Barretta, Ruiz, Moretti, Patregnani, Cuomo, Olcese (dall’85’ Berretti), Aruci, Morelli

A disposizione: Gentilini, Ndao, A. Gasperoni, L. Gasperoni, Giorgini

Allenatore: Gabriele Cardini

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Domenico De Girolamo

Ammoniti: Valentini, Zaghini, Pari

Espulsi: Fraternali (rosso diretto)

Marcatori: 67’ Barretta