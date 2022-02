Calcio 1a Categoria: Morciano supera 2-1 il Ronconfreddo

Sport

Morciano

| 19:13 - 27 Febbraio 2022

Morciano - Roncofreddo 2-1



MORCIANO: Di Renzo, Lazzari, Albertini (85' Garetti), Beltrami (63' Romano), Cenci, Iannucci, Casciola (49' Scognamiglio C.), Tonelli, Della Marchina, Grimaldi (73' Scognamiglio N.), Longoni (85' Mazzali).

In panchina: Baffoni, Laro, Berardi.

All. Rubino.

RONCOFREDDO: Pollini, Zamagna, Piccirillo, Bacchini, Guiducci, Neri, Bazzani, Lodovichetti, Foschi, Brigliadori, Fellini.

In panchina: Assirelli, Gasperoni, Lioi, Graziani.

All. Molari.



RETI: 27' Grimaldi, 66' Scognamiglio C., 94' Mordenti.

AMMONITI: Beltrami (M) Casciola (M) Grimaldi (M) Tonelli (M) Iannucci (M) Bacchini (R).



MORCIANO (commento a cura dell'ufficio stampa Morciano Calcio) Bella Partita quella vista oggi sul sintetico C.Brigo tra il Morciano ed il Roncofreddo; partono subito forte i padroni di casa, al 2° minuto Lazzari mette in mezzo un bel pallone, ma non trova nessuno dei suoi compagni a spingere il pallone in rete; all’8° Longoni fermato un uscita bassa da Pollini. Al 27° i padroni di casa passavano in vantaggio; Della Marchina dalla destra mette in mezzo Grimaldi con un bel gesto tecnico stoppa il pallone ed in girata con un gran tiro batteva Pollini. Al 42° il Morciano vicino al raddoppio con Tonelli, il suo tiro dalla distanza si infrangeva sulla traversa. Al 43° sempre i padroni di Casa riuscivano con un pressante forcing a raddoppiare con Tonelli ,ma il direttore di gara annullava per fuorigioco.



Nella ripresa gli ospiti si fanno più intraprendenti sfruttando un leggero calo fisico dei padroni di casa andando in gol con Bacchini ma l’arbitro annullava per un fallo dello stesso giocatore. Al 16° Ancora il Roncofreddo vicino al pareggio con Lodovichetti, il suo colpo di testa da distanza ravvicinata di poco alto sulla traversa. Al 23° il Morciano raddoppiava con Scognamiglio C. bravo a dribblare il portiere e a segnare. Al 40° i padroni di casa sfioravano la terza rete ancora con lo scatenato Scognamiglio C., il pallone sulla traversa. Al 90° gran tiro di Foschi il pallone sfiorava il palo alla sinistra di Di Renzo. Al 48° Lazzari a tu per tu con Pollini pecca di altruismo e dopo aver superato il portiere serviva Mazzali che non si aspettava il passaggio e calciava addosso al difensore. Il Roncofreddo accorciava le distanze al 94° con Mordenti.