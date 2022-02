Microbiologi a Rimini: "Covid, fare tesoro dell'esperienza contro altre pandemie"

Attualità

Rimini

| 17:40 - 27 Febbraio 2022

"Negli ultimi due anni siamo stati tutti testimoni di un evento che farà la storia dell'umanità e della microbiologi", per "una minaccia sconosciuta, cui siamo stati capaci di dare risposte efficaci in 12 mesi. Un risultato impensabile, reso possibile dall'impegno corale del nostro sistema sanitario, dall'abnegazione di tutte le persone che operano nei pronto soccorso e nei reparti". E' quanto dice il presidente dell'Associazione microbiologi clinici italiani, Pierangelo Clerici inaugurando a Rimini il 49° Congresso nazionale della stessa associazione, il primo in presenza dopo i due anni di pandemia. "Come microbiologi abbiamo messo in campo il patrimonio di conoscenze che solo la rigidità di alcune istituzioni centrali e periferiche non hanno compreso o voluto coinvolgere - spiega Clerici - Spesso la velocità con la quale il virus si diffondeva e mutava non trovava risposta adeguata nell'assunzione di determinazioni in grado di fermarne gli effetti. Alla fine, grazie alla nostra determinazione, siamo stati in grado di processare oltre un milione di tamponi al giorno. L'auspicio di tutti noi è di far tesoro di questa esperienza e da qui ripartire tutti insieme per disegnare un sistema che possa non farci più trovare impreparati innanzi a una nuova minaccia pandemica".



Nel corso del suo intervento, Clerici ha stigmatizzato alcuni comportamenti che hanno emarginato i microbiologi dalla discussione e programmazione di azioni di contenimento della pandemia. "Abbiamo assistito ad una scelta della Protezione Civile, verosimilmente condizionata dall'emergenza, nel nominare il Cts senza inserirvi un infettivologo, un internista, un rianimatore e un microbiologo. Senza parlare del preoccupante dilagare di opinioni incontrollate. Abbiamo così scoperto di vivere in un Paese di 60 milioni di virologi e microbiologi". Clerici ha ricordato l'impegno dell'Amcli sul fronte del Piano nazionale di contrasto all'antibiotico resistenza, in corso di aggiornamento nel 2022, sui livelli essenziali d'assistenza, sul Pnrr (con i 61 milioni di euro per l'implementazione delle tecnologie e la riorganizzazione dei laboratori di microbiologia).