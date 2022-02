Ucraina: raccolta a Rimini, 'servono medicinali e anche sacchi per cadaveri' 

Attualità

Rimini

| 17:38 - 27 Febbraio 2022

Il post Service di via Tripoli.

"Raccogliamo tutto quello che riescono a portare. Più di tutto abbiamo bisogno di medicinali e sacchi per cadaveri". Sono le parole di un'attivista del punto 'Post Service' allestito a Rimini in via Tripoli, dove si raccoglie materiale da destinare al popolo ucraino. Il video è stato condiviso da Gianni Indino, presidente Confcommercio Rimini. "Questo è un invito a tutti coloro che vogliono aiutare come possono la popolazione ucraina, vittima di questa vile aggressione alla propria sovranità, a Rimini in via Tripoli all'altezza della rotonda con via Roma si trova un punto di raccolta di alimenti, vestiti, coperte medicine, generi di prima necessità. Chi può lo faccia, si attivi e lo faccia sapere ad altri, c'è bisogno dell'aiuto di ognuno di noi", dice Indino. L'attivista nel video spiega di aver ricevuto un elenco di quello che serve: "C'è bisogno anche di pinzette, cerotti. Facciamo come la Croce rossa".