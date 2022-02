Meteo: tempo stabile per Rimini e provincia, ma freddo

Attualità

| 17:27 - 27 Febbraio 2022

Nei prossimi giorni la Penisola italiana rimarrà sotto l’afflusso di aria fresca da Est ma in un contesto di tempo stabile. Temperature sotto le medie del periodo ma in graduale ripresa; da valutare poi per il weekend gli effetti di un veloce impulso atlantico.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Lunedì 28 Febbraio

Stato del cielo: poco nuvoloso con addensamenti sulle montagne. Nuvolosità in aumento tra sera e notte.

Precipitazioni: assenti salvo deboli e sporadiche fioccate nelle aree montane con quota neve sui 500m.

Temperature: minime comprese tra -1°C e +3°C, massime comprese tra +7°C e +10°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest al mattino, deboli/moderati da Est dal pomeriggio.

Mare: mosso.

Attendibilità: molto-alta.







Martedì 1 Marzo

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 0°C e +3°C, massime comprese tra +6°C e +8°C.

Venti: deboli da Nord-Est.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 2 Marzo

Stato del cielo: sereno o velato.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in flessione nei valori minimi, minime comprese tra -3°C e 0°C, massime comprese tra +8°C e +11°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: nel weekend le temperature saranno stazionarie e su valori tipici del periodo, probabile nuvolosità in aumento mentre restano da valutare gli effetti di un impulso atlantico in termini di precipitazioni.

