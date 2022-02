Rimini Calcio, Real Forte Querceta battuto 1-0. Il Ravenna vince al 94'

Sport

Rimini

| 16:22 - 27 Febbraio 2022

Gabbianelli (foto Venturini).



Ha giocato nelle giovanili del Pavia e del Torino Ivan Greco, 22enne del Fanfulla che stava regalando al Rimini l'allungo in classifica. Il centrocampista aveva infatti firmato il gol dell'1-1 in Ravenna - Fanfulla, mentre i biancorossi di Gaburro costruivano una vittoria pesante per 1-0 in casa del Real Forte Querceta. Al 94' la beffa: Podestà atterrato in area e Saporetti che firmava dal dischetto la doppietta. Rimini e Ravenna continuano dunque l'appassionante sfida al vertice del girone D di Serie D, con i biancorossi in vetta a +3. Riavvolgendo il nastro, partita non facile quella odierna, per i Gaburro's boys, sbloccata da un duetto Piscitella-Gabbianelli al 56'. Nel finale i toscani hanno spinto alla ricerca del pari, mancando due occasioni con Pegollo e Bertoni, e chiamando Marietta al miracolo su Di Paola. Il Rimini ha saputo soffrire, peccando un po' di precisione al momento dell'ultimo passaggio, vanificando alcune interessanti trame offensive. Ma quel che contavano erano i tre punti. Domenica turno favorevole al Rimini (che però sarà privo di Tanasa squalificato): al Neri c'è il Borgo San Donnino, trasferta sul campo della Bagnolese per il Ravenna.



Real Forte Querceta - Rimini 0-1



REAL FORTE QUERCETA (3-5-2): Adornato - Bechini (68' Del Dotto), Bertoni, Maccabruni - Lazzoni, Bartolini, Islamaj, Amico, Della Pina (63' Centonze) - Di Paola, Pegollo.

In panchina: Gagliardi, Cosentino, Ricci, Nobile, Pecci, Bellucci, Gargani

All. Bonuccelli

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni, Panelli, Haveri - Andreis (68' Pietrangeli), Tanasa, Greselin - Gabbianelli (80' Callegaro), Mencagli, Piscitella (68' Germinale).

In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Kamara,Ferrara, Pecci.

All. Gaburro.



ARBITRO: Frosi di Treviglio.

RETI: 56' Gabbianelli.

AMMONITI: Di Paola, Panelli, Lazzoni, Pegollo, Tanasa.

NOTE: recupero 2' pt, 4' st.