Calcio D, il Cattolica ritorna alla vittoria al Calbi: 1-0

| 16:59 - 27 Febbraio 2022

Importante vittoria casalinga per il Cattolica a spese del Cjarlins Muzane grazie al gol partita di Rabbeni al 17′ della ripresa, il quale ha risolto una mischia a ridosso dell’ area piccola dopo un cross dalla sinistra. Buona la prestazione dei giallorossi che nel primo tempo hanno costruito almeno tre palle gol con Padulano e Morri e nella ripresa hanno legittimato hanno segnato la rete partita e legittimato il successo sfiorando altre marcature e colpendo una traversa con Rabbeni. La vittoria casalinga mancava dal 26 settembre, 1-0 all’Ambrosiana; questa è la seconda al Calbi e la terza in stagione. Alla fine festa grande in campo: la squadra che ha raggiunto un buon amalgama crede nell’impresa.

In virtù della sconfitta dello Spinea con la Luparense per 2-0 e del San Martino Speme con il Caldiero, i giallorossi hanno raggiunto le due concorrenti a quota 14. L’Ambrosiana ha vinto in trasferta 0-4 ed è a 18, Delta Porto Tolle e Montebelluna a 24. Ricordiamo che tra terzultima e quintultima ci deve essere un divario fino a sette punti per disputare i playout. Sarà fondamentale lo scontro di domenica prossima sul campo del Delta Porto Tolle.