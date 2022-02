Covid: nessun decesso nel riminese, otto in regione. Calano i ricoveri

Attualità

Rimini

| 15:27 - 27 Febbraio 2022

Bollettino Covid 27 febbraio 2022.

A Rimini si registrano 162 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2 . Questa settimana i contagi sono stati 1483, media 212 (la scorsa settimana la media era di 291 contagi al giorno). Rimangono nove i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nessun decesso.



In Emilia Romagna i nuovi casi sono 2.194 su 14.292 tamponi, tasso di positività 15,3%. I decessi sono otto, uno del modenese e sette del distretto di Forlì-Cesena dell'Ausl Romagna. Sul fronte ricoveri, in regione scendono a 75 (-4) in terapia intensiva, 40 (-2) non vaccinati e 35 vaccinati (-2). Nei reparti Covid si scende a quota 1.393 ricoveri (-14).