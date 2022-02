Rimini, tre nuovi rinforzi per i vigili del fuoco. In servizio dal 7 marzo In Romagna sono nel complesso 12, come annunciato dal senatore Croatti

Attualità Rimini | 12:35 - 27 Febbraio 2022 Foto di repertorio. Tre vigili del fuoco in arrivo per integrare l'organico del comando provinciale di Rimini, dodici nel complesso di tutta la Romagna. Prenderanno servizio dal 7 marzo, come annunciato dal senatore Marco Croatti, che evidenzia: "Un'ottima notizia per il territorio, alle prese con una carenza di personale che crea difficoltà e criticità organizzative. Serve massima attenzione e supporto verso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che grazie ad un grande impegno quotidiano lavora con responsabilità a sostegno di tutti i cittadini del nostro territorio”.

