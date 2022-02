Profughi Ucraina, l'Emilia Romagna prepara l'accoglienza

Attualità

Emilia Romagna

| 12:14 - 27 Febbraio 2022

Foto Ansa.

Le istituzioni dell'Emilia-Romagna si stanno preparando ad accogliere le persone in fuga dall'Ucraina. In attesa di indicazioni operative dalle prefetture e dal governo, diversi comuni in regione hanno dato la disponibilità a individuare strutture. Ma in queste ore la gestione dei primi arrivi passa anche attraverso canali informali, con i contatti con le comunità ucraine già presenti nel territorio. A Piacenza, già ieri sera è arrivato un autobus con una quarantina di profughi, tra questi una bambina di nove mesi. A Modena la dottoressa Elena Bachman, da una decina d'anni guardia medica nel territorio di Sassuolo e Formigine, fa da punto di riferimento con le famiglie ucraine e da raccordo con le istituzioni, e ha partecipato al tavolo con prefetto e sindaci, spiega la Gazzetta di Modena. "Mi stanno contattando in tanti - dice all'Ansa Bachman - ci sono una cinquantina di persone che dovrebbero arrivare, ma ci sono problemi alla frontiera con la Slovacchia". Nel pomeriggio due persone dovrebbero atterrare a Milano, in arrivo con un volo da Bratislava. "Le andremo a prendere, abbiamo comprato i biglietti", spiega Bachman. Gli arrivi andranno comunque registrati per gestire il percorso sanitario con l'Ausl, le esigenze di assistenza e di alloggio.



Intanto una delegazione russa è a Gomel, in Bielorussia per colloqui con l'Ucraina. Ma il leader ucraino Zelensky rifiuta di dialogare in Bielorussia. "Qualunque città va bene per i negoziati, tra cui Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk". E denuncia che gli attacchi della Russia alla popolazione civile e alle infrastrutture "hanno le caratteristiche di un genocidio e meritano un tribunale internazionale". Immediata la replica di Lukashenko: "Non c'è un solo soldato bielorusso, non un singolo proiettile in Ucraina" inoltre "Zelensky ha mentito, nessuno ha bombardato Kiev finora". Dalle colonne del Corriere della Sera Svetlana Tikhanovskaya, leader della resistenza bielorussa denuncia: siamo la portaerei della Russia. Da Londra la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss ritiene che il conflitto potrebbe "durare svariati anni".