Basket D, Dolphins Riccione a segno sul parquet dei Giardini Margherita (68-75)

| 03:03 - 27 Febbraio 2022

I Dolphins Riccione esultano.

Dopo la sconfitta di domenica scorsa il morale in casa Dolphins non era proprio alle stelle e il fatto di dover giocare contro la capolista del campionato e proprio in casa loro, non faceva presagire nulla di buono. E invece è proprio quando non hai nulla da perdere che riesci a tirare fuori le prestazioni migliori.

Nel primo periodo gli avversari sono chirurgici al tiro da fuori mentre Riccione fatica a segnare e si chiude con i bolognesi che scavano un piccolo fossato 22-15. Nel secondo quarto la svolta: Riccione riesce a stringere le maglie della difesa evitando di consentire canestri facili e sotto il suo tabellone sale in cattedra Matteo Bomba (21) che con il suo atletismo e la carica agonistica si lancia su tutti i palloni vaganti collezionando a fine partita ben 10 rimbalzi difensivi. In attacco buone giocate con Brandon Solazzi (16 punti - 5 rimbalzi) che al secondo match dopo la lunga assenza dalla squadra, scalda i motori e coordina i compagni insieme al capitano Miki Amadori. Parziale di 13-25 e all’intervallo lungo Riccione in vantaggio di 5 punti (35-40).

Nella ripresa gli avversari cercano di ristabilire la gerarchia riportandosi sotto e ad arrivando al sorpasso (54-52). Inizia l’ultimo periodo ma i romagboli hanno capito che possono lottare alla pari e non vogliono arrendersi, e con un grande lavoro di squadra riescono ad aggredire gli avversari sul pitturato. Riccione non segna molto da oltre arco dei tre punti ma sotto canestro detta legge con “Bebo” Sabbioni (20 punti e 11 rimbalzi) a fare la voce grossa. Il punteggio finale è 68-75. I Dolphins Riccione tornano a casa consapevoli che la attuale posizione in classifica non rispecchia il suo valore.

Il tabellino

GIARDINI MARGHERITA: Minghetti 18, Fanelli 14, Bernabini 13, Artese 6, De Simone 6, Morra 5, Riguzzi 4, Tosiani 2, Mondini, Nguesso Tchinang, Paolucci, Ne. Cuneaz. All. Morra

RICCIONE: Amadori 7, Bomba 21, Calegari, Sabbioni 20, Migani, Gobbi, Solazzi 16, Gardini 9, Renzi 2. All Ferro.