Basket C Silver, i Titans affondano a Perugia: 85-65

Sport

Rimini

| 02:24 - 27 Febbraio 2022

Raschi in azione.

Grandinano triple sulla testa dei Titans e il risultato è un 85-65 a favore di Perugia nella prima partita di questa seconda fase di campionato. I padroni di casa piazzano ben 16 canestri dalla lunga distanza, tra l'altro con continuità (9 nel primo tempo e 7 nel secondo), con i biancazzurri che invece non riescono a opporsi in maniera efficace all'offensiva avversaria. Perugia scappa via nel secondo quarto, subisce la rimonta in avvio di ripresa ma poi ritrova la mira da fuori e riscatta in fuga definitivamente.

LA CRONACA. L'avvio, al di là della tripla iniziale di Versiglioni (presagio...), è di marca Titans, con Macina e Gamberini a combinare per il 3-9 esterno e col pick and roll tra Raschi e Saponi a firmare il 5-12 qualche istante più tardi. Perugia però non si abbatte, infila i primi canestri da fuori e, a poco dalla conclusione del quarto, è di nuovo avanti sul 15-14 (poi sarà 18-19 al 10'). Le triple umbre entrano in tutti i modi anche nel secondo quarto e, sulla settima sentenza, la gara svolta (33-25). La Pallacanestro Titano prova a opporsi, ma all'intervallo è 42-33.

La reazione arriva, veemente, in avvio di ripresa, con Gamberini che apre il parziale, Saponi che mette cinque punti importanti e Raschi che va con la tripla del sorpasso. Il tutto per un break di 10-0 che rilancia le ambizioni di chi viaggia (42-43). Come si sblocca Perugia? Ancora con le triple. Quella di Versiglioni per il 45-43 e quella, soprattutto, di Righetti, che infila il 48-43 da centrocampo allo scadere dei 24” dopo una gran difesa Titans. È un po' l'ultima svolta del match, con gli umbri che di lì in poi riprendono la vena del primo tempo e coi biancazzurri che invece non riescono a essere efficaci come in avvio di terzo parziale. Il quarto, cominciato con un 10-0 per San Marino, prosegue e si conclude con un 18-5 per i padroni di casa (60-48).

Gamberini infila il -10 in apertura di quarto periodo, ma Perugia questa volta non si ferma e allunga sul 66-50. Arriva anche a +22 sul 78-56, la squadra umbra, col finale che serve unicamente a chiudere le ultime righe del referto. Passo falso dei Titans nella prima partita di seconda fase. L'occasione per rifarsi arriva tra una settimana. Sabato 5 al Multieventi arriva Ascoli.

PERUGIA – PALL. TITANO 85-65

PERUGIA: Versiglioni 8, Buca 14, Pennicchi 10, Lupattelli 8, Ciofetta 5, Palazzoni 6, Righetti 11, Nana 6, Gamboni, Ragni 7, Minieri 9. All.: Vispa.

TITANO: Gamberini 12, Altavilla 5, Marcattili, Macina 10, Dini 8, Raschi 14, Fornaciari 2, Liberti, Saponi 13, Grandi 1. All.: Porcarelli.

Parziali: 18-19, 42-33, 60-48, 85-65.