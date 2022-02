Calcio D, la Sammaurese ko al Macrelli: passa il Seravezza (0-1)

Sport

San Mauro Pascoli

| 20:14 - 26 Febbraio 2022

La Sammaurese cede in casa al Serravezza Pozzi per 1-0. Rispetto alle ultime positive uscite si è vista una Sammaurese meno pimpante ed energica anche per merito di avversari preparati e ben disposti sul terreno di gioco.

La partita si sblocca al 25′ quando Gregorio perde palla e commette fallo in area su Bedini. Adorni intuisce, ma non impedisce la rete a Benedetti. Il pressing degli attacanti toscani non permette alla Sammaurese di costruire con fluidità dal basso. La gara resta così bloccata. Nel finale di tempo i giallorossi provano a spingere di più senza però arrivare alla conclusione.

Dopo appena 3′ dall’inizio della ripresa viene espulso Giannini in maniera molto generosa (entrata pericolosa). In dieci diventa sempre più dura, soprattutto in una giornata molto complicata. Al 57′ una palla sporca in area arriva a Merlonghi che segna, ma l’arbitro fischia fuorigioco. La partita scorre via così fino al triplice fischio finale che consegna il successo alla compagine ospite.

Il tabellino

SAMMAURESE: Adorni, Masini, Manara (55′ Bolognesi), Benedetti, Gaiola, Sedioli, Rosa (72′ Casadio), Gurini (72′ Scarponi), Merlonghi, Bonandi (72′ Camarà), Giannini. A disp. Cheli, Bolognesi, Gregorio, Asllani, Scarponi, Casadio, Camarà, Maltoni, Migani. All Protti

SERAVEZZA: Lafomarsini, Cavalli (77′ Mariotti), Granaiola, Benedetti, Vietina, Maccabruni, Sheu, Kouassi, Bedini, Diana, Rodriguez. A disp: Calzetta, Fantini, Pezzani, Santochirico, Maffei, Mariotti, Vannucci, Zanoli, Marchini All Incerti

Rete: 25′ Benedetti (rig)

Note. Ammoniti: Gregorio, Cavalli, Gurini, Rosa, Maltoni. Espulso Giannini