San Leo, proseguono i lavori di riqualificazione del borgo. Ecco i prossimi interventi

Attualità

San Leo

| 08:25 - 28 Febbraio 2022

Lavori all'ingresso del borgo di San Leo.

di Nicola Guerra

Al via in questi giorni su tutto il territorio di San Leo tre cantieri per la riqualificazione e l'ammodernamento del borgo in vista della stagione turistica che accoglierà visitatori da ogni parte d'Italia. Sono partite infatti in questi giorni le trivellazioni per la costruzione della strada d'ingresso al centro che riprenderà l'antico percorso di un tempo. La nuova via sostituirà il vecchio ponte degli anni '50 prossimo alla demolizione. Per il centro sono previste nuove pavimentazioni e asfalti, oltre al rinnovamento degli impianti elettrici, della filodiffusione e della zona Belvedere. Restyling già avviato anche per Palazzo della Rovere: l'immobile, risalente al Cinquecento e sede del municipio, è in fase di restauro conservativo e di adeguamento sismico. Ultimo cantiere rivolto al miglioramento del servizio turistico è quello di riqualificazione della Strada Quattroventi, luogo di prima accoglienza che già prevede parcheggi per camper, auto e pullman.



"Questi interventi" spiega il Sindaco Leonardo Bindi "verranno realizzati grazie a un finanziamento pari a 600mila euro da parte del Ministero dell'Interno per quanto riguarda il nuovo ingresso, e grazie ai contributi regionali con la compartecipazione del comune per tutte le altre opere".

"Contiamo di terminare i lavori relativi al nuovo accesso entro maggio o giugno, mentre il restauro del municipio terminerà in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, intorno il mese di settembre. L'obiettivo è comunuque quello di finire prima della nuova stagione turistica".

"Gli interventi sul territorio" continua il sindaco "non si limitano al centro storico anzi, ho sottoscritto due mesi fa con la Presidenza del Consiglio un finanziamento pari a 2.2 milioni di euro per la riqualificazione delle zone degradate che verrà destinato alla realizzazione di percorsi ciclopedonali che collegheranno le vie di Pietracuta alle frazioni di Villanova e Libiano, oltre alla realizzazione in zona di una nuova rotonda lungo la Marecchiese. Verrà inoltre completato il teatro di Pietracuta."



Buone notizie, sempre a Pietracuta, anche per il centro sportivo Bindi, che grazie a un progetto del valore di 820mila euro sarà completamente ristrutturato e ammodernato.