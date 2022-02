Calcio Eccellenza, capitombolo casalingo della Fya: la Savignanese passa 1-3

Sport

Riccione

| 17:30 - 26 Febbraio 2022

La Savignanese dimostra di essere grande e batte la capolista Fya per 3-1 sul terreno di gioco della capolista, lo stadio Nicoletti. Una gara perfetta della squadra ospite che impone il suo gioco senza timori reverenziali. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, ecco il capolavoro di Pacchioni e compagni. Prima vanno in svantaggio, ma con vigore e capacità ribaltano la contesa.

E’ una Savignanese che parte forte e all11' Pacchioni con una bella azione personale chiama Mordenti alla deviazione in angolo. Al 24′ ci prova Tamagnini, questa volta è bravo Fusconi a salvare in corner. Sempre propositivi i gialloblù che hanno un’ottima chance con Varrella di testa. Miracolo di Mordenti e sulla respinta Pacchioni calcia alto (33′).

Nella ripresa arriva subito la rete dei padroni di casa. E’ Sartori con un colpo di testa a battere Fusconi. La reazione gialloblù è immediata. Guidi recupera palla, entra in area ed insacca di destro (51′). Al 58′ entra Osayande e si mette subito in mostra. Sgroppata sulla destra e cross per Pacchioni che incorna la sfera nel sette. La Fya risente del colpo e sbanda. La Savignanese è pronta a dare la mazzata da ko. Varrella è prontissimo sul cross di Turci e sigla la terza rete.

Il tabellino

Fya Riccione: Mordenti, Mingucci, Ceccarelli, Carnesecchi (79′ Merciari), Manfroni, Maggioli (81′ Colley), Tamagnini (70′ Scarponi), Enchisi, Zuppardo (70′ Bardeggia), Sartori, Pigozzi (60′ Capicchioni) A disp: Sodani, Capicchioni, Colombari, Delucca, Scotti, Colley, Merciari, Scarponi, Bardeggia All Taccola

Savignanese: Fusconi, Zoffoli, Mazzarini, Guidi, Varrella, Lambertini, Nicolini (68′ Zammarchi), Tola, Pacchioni (86′ Pasini),Turci, Benincasa (58′ Osayande) A disp: Rossi, Battistini, Pasini, Andreoli, Mancini, Sbrighi, Osayande, Zammarchi, Tourè All Montanari

Reti: 48′ Sartori, 51′ Guidi, 64′ Pacchioni, 67′ Varrella

Note. Ammoniti: Mazzarini, Nicolini, Capicchioni