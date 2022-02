Mondiali ginnastica artistica, Thomas Grasso bronzo al corpo libero

Sport

Rimini

| 17:05 - 26 Febbraio 2022

Thomas Grasso sul podio.

Il riminese Thomas Grasso, talento della Polisportiva Celle, conquista una storica medaglia di bronzo ai campionati mondiali di ginnastica artistica, che si stanno disputando a Cottbus, in Germania. Grasso, tra gli atleti della nazionale azzurra, è salito sul podio nel corpo libero: meglio di lui hanno fatto solo Aurel Benovic (Croazia, secondo) e Yahor Sharamkou (Bulgaria, primo). Sui social immediate le congratulazioni dell'assessore allo sport Moreno Maresi: "Risultato eccezionale, un orgoglio straordinario per Rimini!".