Open Games al circuito di Misano, in pista i ciclisti amatoriali: vince Valentini (Benessere e Sport)

Sport

Misano Adriatico

| 16:53 - 26 Febbraio 2022

Claudio Valentini sul gradino più alto del podio.

Anche il ciclismo è stato protagonista oggi (sabato 26 febbraio) al Misano World Circuit per gli Open Games. Nella categoria amatori, gara organizzata con cura da Euro Bike, folta partecipazione anche dalle province limitrofe, con successo per Claudio Valentini della Benessere e Sport di Santarcangelo, oggi al suo esordio stagionale. Secondo Giuseppe Troiano (Borello) e terzo Federico Santoni (pedale Bellariese). Valentini ha regolato il rivale in un'emozionante testa a testa, mentre Santoni, in volata, ha avuto la meglio in un gruppetto di quattro inseguitori.