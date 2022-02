Antenna dal Morino, ristorante immerso nel verde dell'Alta Valmarecchia festeggia 70 anni

Attualità

Il Monte Benedetto unisce Sant'Agata Feltria, di cui è frazione, a Ponte Messa. É un luogo molto frequentato dagli escursionisti, con un pizzico di mistero portato dalla presenza di un'ara sacrificale. Un territorio immerso nella magia della natura, ma che restituisce ai suoi visitatori la magia anche attraverso la cucina. "Antenna dal Morino", ristorante di Monte Benedetto, è un punto di riferimento dell'offerta enogastronomica del territorio di Sant'Agata Feltria, culla del tartufo bianco: gestito dalla famiglia Bartolini per tre generazioni, nel 2022 festeggia i 70 anni di attività.



Morino è Piero Bartolini, così chiamato per la pelle più scura. Aprì una bottega di vendita di uova, farina e altri generi alimentari, dopo aver lavorato duramente nelle miniere in Carbonia, Sardegna, mettendo a rischio la propria vita e la propria salute per racimolare un gruzzoletto e dare un futuro a se stesso e alla propria famiglia. La bottega divene ben presto osteria e tra gli anni '70 e '80 si ampliò diventando un ristorante. Ora il locale è gestito dal nipote di Piero, Federico Naldoni, affiancato dalla compagna Ilaria Sartini, mentre in cucina lavora, con grande abilità, la figlia del fondatore del locale, Patrizia. "In cucina puntiamo sulla tradizione e ovviamente sui funghi e i tartufi, eccellenze del territorio. Dipendiamo molto dalla stagionalità", racconta Federico, anche se quest'anno non è stato particolarmente propizio per gli amanti del tartufo: "A giugno e luglio non è piovuto e il tartufo, seppur di qualità, è stato scarso nelle quantità".



"Antenna dal Morino" (il nome richiama le antenne televisive installate sul monte) negli anni ha saputo coltivarsi una fama che supera i confini provinciali. "Abbiamo molti clienti da Ferrara, Ravenna e Imola. Lavoriamo molto bene tutta la stagione", anche grazie all'arrivo di tanti visitatori per le grandi fiere santagatesi, quella del tartufo bianco pregiato e "Il paese del Natale". "Diamo cibo di qualità e facciamo rilassare i nostri clienti e poi promuoviamo i nostri territori. Spieghiamo le bellezze paesaggistiche e culturali che possono trovare anche nei comuni limitrofi, li invitiamo quindi a tornare nelle nostre zone", racconta Federico, che rimarca più volte la necessità di "far conoscere l'entroterra". Un territorio, l'Alta Valmarecchia, con molte potenzialità non ancora del tutto sfruttate. In ambito escursionismo, Monte Benedetto gioca un ruolo molto importante: "Io e l'amico Emmanuel Peruzzi lavoriamo aprendo nuovi sentieri e percorsi. La gente cerca sempre più il contatto con la natura. Stanno cambiando le cose, si sta diffondendo l'uso delle biciclette elettroniche. Dobbiamo tenerci pronti". "Antenna dal Morino" offre un servizio di ricarica gratuita di bici elettrica e ha avviato una collaborazione con "For Ride Valmarecchia". "I ragazzi fanno da guida agli escursionisti sui sensieri, poi offriamo il nostro menù a tavola, a prezzi scontati". Natura e sport, ospitalità, buona cucina e relax: l'Alta Valmarecchia ha gli "ingredienti" giusti della ricetta per superare la difficile congiuntura economica del periodo.