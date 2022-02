Sport

Pietracuta di San Leo

| 16:02 - 26 Febbraio 2022

La gara tra Sampierana e Pietracuta, in programma domani (domenica 27 dicembre), per la 16esima giornata del girone F di Promozione, è stata rinviata per maltempo a data da destinarsi. La squadra ospite, seconda a -1 dal Torconca, era scesa in campo due settimane fa per il recupero con il Gambettola. Tornerà in campo domenica prossima (6 marzo) in casa con il Sant'Ermete.