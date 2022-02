Rimini, centinaia di persone alla manifestazione per la pace all'Arco d'Augusto

Attualità

Rimini

| 15:31 - 26 Febbraio 2022

Foto pubblicata su Facebook dell'assessore Francesca Mattei.



Folta partecipazione questa mattina (sabato 26 febbraio) alla manifestazione contro l'invasione russa dell'Ucraina organizzata all'arco d'Augusto di Rimini. Diverse centinaia di persone si sono presentate all'iniziativa per condannare l’aggressione militare russa e chiedere uno stop immediato delle ostilità. L'assessore alla pace del comune di Rimini, Francesca Mattei, ha evidenziato sulla propria pagina Facebook: "Noi siamo virtualmente al fianco delle migliaia di manifestanti a Mosca che oggi si trovano in carcere, e alle altrettante migliaia di manifestanti in diverse città della Russia che nonostante sapessero che la conseguenza sarebbe stata la carcerazione, sono scesi lo stesso in piazza". L'assessore ha espresso, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, vicinanza alla comunità ucraina che vive a Rimini, presente questa mattina alla manifestazione: "Stiamo ascoltando in queste ore storie strazianti di famiglie divise, uomini e donne che stanno combattendo in prima fila, genitori costretti a fuggire con figli neonati con pochi vestiti e poco altro. A Rimini le famiglie ucraine sono disperate e hanno i cuori pieni di lacrime per un paese che sta per essere distrutto".