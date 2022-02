Covid Rimini: contagi sotto quota 200, un decesso

Attualità

Rimini

| 15:20 - 26 Febbraio 2022

Bollettino Covid 26 febbraio 2022.

A Rimini si registrano 191 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2 . Nei primi cinque giorni della settimana i contagi sono stati 1321, media 220 (la scorsa settimana la media era di 291 contagi al giorno). Salgono a nove i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1), deceduto un 83enne.



In Emilia Romagna i nuovi casi sono 2.223 su 19.223 tamponi, tasso di positività all'11,5%. I decessi sono 16, età media 82 anni, più altri due decessi di pazienti residenti fuori regione. Sul fronte ricoveri, in regione scendono a 79 (-6) in terapia intensiva, 42 non vaccinati e 37 vaccinati (-6). Nei reparti Covid si scende a quota 1.407 ricoveri (-81).