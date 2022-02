Santarcangelo, a scuola di fumetto e di scrittura alla biblioteca Baldini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:58 - 26 Febbraio 2022

Biblioteca Baldini di Santarcangelo.

Dopo il successo delle scorse edizioni, tornano anche nel 2022 i corsi di “Splendore futuro”, che l’associazione I Denti Mancanti dedica a ragazzi e ragazze in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’associazione Ora d’aria, Santarcangelo del Fumetto, quotidianacom, fondazione Focus e biblioteca Baldini.



Due i corsi gratuiti in programma alla Baldini: “Raccontiamo una storia a fumetti”, destinato a ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni, prevede sei lezioni per apprendere nozioni di base su disegno, costruzione di un personaggio, struttura e progettazione della pagina, uso delle onomatopee, sceneggiatura e realizzazione di una storia a fumetti. Le lezioni si terranno ogni martedì dalle 17,30 alle 19 a partire dal 15 marzo.



Il corso di scrittura creativa “Penso quindi sogno” – rivolto invece a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni – prevede sei lezioni ogni mercoledì dalle 17,30 alle 19, a partire dal 16 marzo presso la biblioteca Baldini.



Per informazioni e iscrizioni – da lunedì 28 febbraio a domenica 13 marzo – è possibile contattare I Denti Mancanti via mail (identimancanti@gmail.com), telefono (334/7003434) o attraverso la pagina Facebook “I Denti Mancanti”.