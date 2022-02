Rimini alza i livelli di sicurezza: intensificati i controlli in centro storico e area stazione

Cronaca

Rimini

| 13:52 - 26 Febbraio 2022

Controlli nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini.

Dopo gli ultimi fatti di cronaca avvenuti in città, la Questura di Rimini ha intensificato i controlli, concentrandosi in particolare sull'area di piazzale Cesare Battisti, via Roma e zone limitrofe; in centro storico e in area mercato coperto. Sono state impiegate le Volanti, affiancate dal reparto prevenzione crimine di Bologna e dall'unità cinofila della Questura di Bologna. Negli ultimi tre giorni sono state identificate 390 persone, 135 i veicoli sottoposti ad accertamenti. Tre le persone denunciate per inottemperanza a divieti di ritorno nel comune di Rimini, di dimora, per furto aggravato e inottemperanza a ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.