Poggio Torriana, due milioni e mezzo per evitare frane e mettere in sicurezza il Rio Morgana

Poggio Torriana

| 13:27 - 26 Febbraio 2022

Nell’ultimo consiglio comunale di Poggio Torriana sono state approvate le delibere relative alla riorganizzazione del servizio di Polizia Locale e all’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche.



L'Unione dei Comuni si divide in due sub-ambiti, Alta e Bassa Valmarecchia, per cui il servizio di polizia locale di questa seconda zona si occuperà appunto dei territori di Poggio Torriana, Verucchio e Santarcangelo.



Per ciò che concerne il piano triennale delle opere pubbliche inserite del Dup, sono stati inseriti cinque interventi di messa in sicurezza del territorio per un importo complessivo di 2 milioni e 500.000 euro, finanziati da contributi statali. "Nel nostro territorio queste aree sono individuate nel centro storico di Torriana, già dichiarato da tempo abitato da consolidare e nei crinali del Rio Morgona", spiega l'amministrazione comunale. É prevista la realizzazione di progetti di opere finalizzate a contenere i movimenti franosi che interessano il versante a valle dell'abitato di Torriana e opere di messa in sicurezza della rupe per contenere la caduta massi. Si interverrà anche sul Rio Morgana, con opere di consolidamento per evitare per evitare il dissesto idrogeologico ed evitare danni alle vie Franzolini e Colombarina.