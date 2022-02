Al cinema Tiberio di Rimini l documentario Van Gogh - I girasoli

Eventi

Rimini

| 13:16 - 26 Febbraio 2022

Foto da Coming Soon.

Al Cinema Tiberio di Rimini da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo (ore 21, mercoledì anche alle ore 17, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, per la rassegna "La grande arte al cinema", il documentario "Van Gogh – I Girasoli" di David Bickerstaff: quelli che molti scambiano per un unico capolavoro, sono in realtà cinque dipinti di girasoli in vaso sparsi nelle gallerie di Amsterdam, Londra, Monaco, Philadelphia e Tokyo. Il documentario di David Bickerstaff riunisce questa spettacolare serie di dipinti sul grande schermo in un modo mai visto prima. Lavorando a stretto contatto con il Van Gogh Museum di Amsterdam, Van Gogh – I Girasoli non è una semplice "mostra virtuale", bensì un suggestivo viaggio cinematografico in grado di scavare nelle ricche e complesse storie dietro ogni quadro, cercando di svelare i misteri dei girasoli e offrendo anche una nuova visione sulle tragiche circostanze che portarono Van Gogh a litigare con Paul Gauguin.