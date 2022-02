Caro bollette: allevamento riminese, "foraggio raddoppiato"

Attualità

Rimini

| 12:55 - 26 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

È rimasta tra le poche aziende agricole dell'entroterra riminese ad avere un allevamento di bovini. I costi di mantenimento della struttura sono sempre più alti con il rincaro dell'energia e delle materie prime, tra cui il foraggio per gli animali. Negli ultimi mesi le bollette sono aumentate di molto, spiega all'ANSA uno dei due fratelli soci dell'azienda agricola Ca' Perdicchi, Matteo Gessaroli. "Solo l'energia elettrica è aumentata più del 50 per cento. Quindi ci trovavamo delle fatture a fine mese raddoppiate. Il gas è aumentato del 58 per cento rispetto a qualche mese fa. Gli stessi cereali per l'alimentazione del nostro allevamento sono quasi raddoppiati. A volte passiamo anche oltre il 50 per cento". È da un po' di mesi che il costo delle materie prime è aumentato. Per quanto riguarda i cereali si va indietro a luglio scorso, spiega Gessaroli. Questo complica i rapporti con chi li rifornisce. "I fornitori purtroppo ci applicano le tariffe che vengono applicate a loro - afferma il produttore - quindi non si fanno più contratti a lungo termine, ma di consegna in consegna ci danno il prezzo delle materie che andiamo ad acquistare. Quindi per noi è difficile fare dei piani a lungo termine". Aumenti che coinvolgono tutta la filiera e che si ripercuotono sul prezzo finale per il consumatore. "I primi aumenti li subiamo noi. Dopo di noi chi trasforma il nostro prodotto - spiega l'allevatore -. Alla fine purtroppo li subisce anche il consumatore finale".