Novafeltria, in municipio sventola la bandiera dell'Ucraina

Attualità

Novafeltria

| 17:33 - 26 Febbraio 2022

L'amministrazione comunale di Novafeltria sventola la bandiera dell'ucraina.



Anche il comune di Novafeltria ha voluto far sentire la propria vicinanza al popolo ucraino con un'iniziativa simbolica. Da oggi (sabato 26 febbraio) la bandiera ucraina sventola sulla finestra della residenza comunale, che si affaccia sulla centrale piazza Vittorio Emanuele. L'amministrazione comunale al gran completo ha posato con bandiera sulle scalette della chiesa di Santa Marina: in mezzo al vicesindaco Elena Vannoni e al sindaco Stefano Zanchini c'era Natalia, cittadina novafeltriese di origine ucraina i cui genitori vivono nella madrepatria. "Siamo solidali con il popolo ucraino - spiega il sindaco Zanchini - e condanniamo fermamente qualsiasi forma di conflitto, auspicando una risoluzione delle controversie per via diplomatica".