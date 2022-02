Attualità

Novafeltria

| 07:16 - 26 Febbraio 2022

La neve a Novafeltria.

Risveglio sotto la neve in Alta Valmarecchia. I fiocchi bianchi, come preannunciato nei giorni scorsi, sono scesi per tutta la notte tra venerdì e sabato 26 febbraio, circa 10 centimetri. Poi la neve si è trasformata in pioggia durante le prime ore del mattino. Secondo il meteo, già a partire da metà giornata le precipitazioni dovrebbero cessare. Sulle principali arterie della rete stradale non si segnalano problemi alla circolazione. Le carreggiate sono tutte percorribili.