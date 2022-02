Dunlop: davvero le migliori gomme moto sul mercato?

Attualità

26 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Dunlop ha lanciato una nuova serie di pneumatici per moto che, stando a quanto racconta la casa produttrice, potrebbero davvero candidarsi al titolo di migliori gomme moto per l’anno 2022.



L'intento di Dunlop è produrre uno pneumatico che sia in grado di conferire durata e sicurezza anche nel lungo periodo.

Anche sotto il punto di vista della versatilità sembra poter dire la sua, infatti è omologato per diverse tipologie di moto: dalle Adventure alle Nacked.

Uno pneumatico quindi che non teme l'usura e mantiene standard e performance elevate e costanti nel tempo.

Tutto questo, a quanto pare, messo a disposizione nel suo ultimo modello RoadSmart IV lo pneumatico più versatile presente nella gamma di Dunlop. Analizziamo più da vicino questa gomma.



Come ha sviluppato il suo nuovo modello RoadSmart IV

Luca Davide Andreoni, il Direttore Marketing di Dunlop Europa ha affermato, in una dichiarazione, che la necessità primaria di un motociclista è avere una gomma che abbia aderenza sul bagnato e che gli permetta di potersi godere il viaggio in tutta tranquillità.

L'intento di Dunlop, quindi, è produrre uno pneumatico all'avanguardia ma che allo stesso tempo possa essere utilizzato da quante più moto possibili.

Il nuovo RoadSmart IV, infatti, è in grado di coprire le dimensioni delle 17 moto su 20 più vendute in Europa.

Un chiaro segnale di voler conquistare una grossa fetta del mercato.

Questo nuovo pneumatico è la versione ancor migliorata della serie RoadSmart, nonché il successore di RoadSmart III.

RoadSmart IV si presenta come un progetto totalmente innovato: la casa britannica conferma di voler dare ai propri motociclisti uno pneumatico che sia in grado di dettare nuove regole di comportamento, stabilità e aderenza anche sugli asfalti più pericolosi.

Guardiamo il design: RoadSmart IV presenta un disegno del battistrada ottimizzato, in grado di risultare molto resistente contro l'usura.

Rinnovata anche la mescola, che utilizza nuove tecnologiche che consentono di ottenere sempre un saldo controllo del motociclo in strada.

A confermare le dichiarazioni fatte dal direttore marketing Dunlop sono stati i test effettuati sullo pneumatico.

RoadSmart IV ha dimostrato il suo valore superando il test effettuato dal Motorad in Germania, dove ha avuto un riscontro molto positivo, segnalando una grande resistenza dello pneumatico in grado di poter dare ottime prestazione anche dopo un lungo utilizzo.

Un'altra conferma dell'ottima costruzione di RoadSmart IV è arrivata dalla rivista britannica Ride, dove è stato premiato ricevendo la valutazione di “Consigliato”.





RoadSmart IV è davvero un pneumatico all'avanguardia?



Il nuovo pneumatico RoadSmart IV nasce quindi per dare il massimo delle performance in ogni tipo di viaggio, si avvale delle tecnologie presenti negli pneumatici utilizzati sulle moto da corsa ma le mette a disposizione di tutte le altre moto.

Nello specifico le tecnologie utilizzate per la creazione di RoadSmart IV sono: JointlessTread e Multi-Tread.

Queste tecnologie consentono di ridurre notevolmente l'usura degli pneumatici e le vibrazione acustiche, conferendo una piacevole esperienza di guida anche nei lunghi tratti.

I nuovi pneumatici RoadSmart IV sono anche dotati di un sistema di controllo della carcassa, in grado di offrire miglior costanza nelle prestazioni anche quando lo pneumatico è usurato, permettendogli quindi di durare più a lungo.

RoadSmart IV è dotato dell'ultima generazione di High-Surface Area Silicea che ottimizza la linea della tela della carcassa per conferire una maggiore impronta a terra.

Il disegno del battistrada e le mescole delle gomme sono progettati per facilitare l’espulsione dell'acqua così da conferire una ottima aderenza anche sul bagnato.

Le innovazioni portate da Dunlop sul nuovo pneumatico RoadSmart IV riguardano anche la maneggevolezza.

Le tecnologie Dybamic Front Formula e il Casing Tension Control System conferiscono un ottima maneggevolezza e uno sterzo più lineare.

Ma la novità assoluta la troviamo analizzando nello specifico lo pneumatico anteriore, dotato del nuovo Single Cord Jbl di casa Dunlop che offre maggiore stabilità e sterzata mai vista per delle moto da turismo.





Un pneumatico adatto per ogni moto, o quasi

Come abbiamo visto, l'intento di Dunlop è di voler equipaggiare tutti i nuovi modelli di moto europee costruite per viaggiare.

Sul mercato RoadSmart IV si presenta con una gamma di 21 misure, che si possono trovare disponibili cercando Dunlop nei maggiori negozi on line di vendita di pneumatici, allargando cosi la disponibilità dei pneumatici sport-touring di Dunlop a più di 400 misure.

Caratteristiche che riescono a coprire più di 700 modelli differenti di moto.

Per questo alla base della progettazione di RoadSmart IV c'è la volontà di voler soddisfare le esigenze di chi utilizza la moto per diversi scopi: dai tragitti brevi a quelli più lunghi, o a chi semplicemente la utilizza per dei viaggi durante il week end.

Uno pneumatico nato per equipaggiare su strada moto adventure come BMW R1250 GS, crossover come Yamaha Tracer, roadster come la Yamaha MT e Kawasaki Z.

Dunlop nelle misure più diffuse ha sviluppato due versioni diverse del RoadSmart IV: la variante l'SP è pensata appositamente per moto da strada più leggere e sportive; mentre il modello GT ha una messa a punto che offre un livello di prestazione migliore per moto da strada decisamente più grandi.