Pietracuta, un progetto da 820mila euro per la ristrutturazione dello Stadio Bindi

Attualità

San Leo

| 07:15 - 27 Febbraio 2022

Lo stadio comunale C.Bindi di Pietracuta.



Di Nicola Guerra



È già ripartita la corsa al primo posto nel girone F di Promozione dell'Emilia-Romagna. Il Pietracuta si è dovuto fermare a causa neve: rinviata la partita con la Sampierana. Nonostante il mercato invernale sia stato meno fioccante di quello delle altre pretendenti i ragazzi di mister Fregnani restano una delle squadre favorite alla promozione diretta in Eccellenza. In casa rossoblu arrivano però buone notizie riguardo la prossima stagione, in particolare sul centro sportivo Claudio Bindi, che vedrà una riqualificazione totale del campo e dei locali. È in partenza entro fine anno, come annuncia il Sindaco di San Leo Leonardo Bindi, un progetto del valore di 820mila euro che prevede il passaggio del manto in erba a quello sintetico, un nuovo impianto di illuminazione e il riammodernamento degli spogliatoi.



Il disegno è stato sottoscritto dal sindaco con la Presidenza del Consiglio in parallelo con un altro progetto di 2.2 milioni di euro che verranno destinati alla riqualificazione delle aree degradate di Pietracuta, con la realizzazione di due nuove rotonde sulla Marecchiese, nuovi camminamenti pedonali nelle località Villanova e Libiano di San Leo. In quest'ultima verrà ripristinato completamente il vecchio campetto da calcetto.