Ucraina, una candela per la pace. L'iniziativa del comune di Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 15:38 - 25 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Di fronte a uno degli eventi più drammatici della storia recente dell'Europa, l’Amministrazione comunale di Poggio Torriana invita le famiglie della nostra comunità ad accendere una candela e porla alla finestra di casa in segno di pace, da stasera (venerdì 25 febbraio) fino a domenica sera.



“Quanto sta accadendo in queste ore in Ucraina" commenta il Sindaco Ronny Raggini "oltre che destare grande apprensione e angoscia nella comunità internazionale, ci colpisce profondamente come donne e uomini. La brutalità della guerra bussa alle nostre porte. Vi è l’urgenza di rispondere e far prevalere lo strumento del dialogo. Ognuno come può. Auspico che la nostra comunità sia una piccola ma fervida luce in questo momento così buio della nostra storia”.



Ricordiamo, per chi volesse partecipare, che sabato mattina L’Amministrazione prenderà parte alla manifestazione organizzata a Rimini da CGIL e ANPI alle ore 10,30 con ritrovo all’Arco d’Augusto.