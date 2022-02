Rinforzi estivi Polizia, sindaco Riccione: "bene, ma arrivino già per Pasqua"

Attualità

Riccione

| 15:29 - 25 Febbraio 2022

Il sindaco di Riccione Renata Tosi accoglie favorevolmente la notizia dell'assegnazione alla Questura di Rimini di nove nuovi agenti, ma soprattutto l'annuncio di ulteriori rinforzi in vista dell'estate. Un annuncio arrivato a fine febbraio, "con puntualità rispetto all'avvio imminente delle attività estive", evidenzia il primo cittadino riccionese, che auspica però che l'integrazione del personale si completi a Pasqua, in avvio della stagione estiva. "Senza una diffusa percezione di sicurezza non ci può essere uno sviluppo costante dell'economia del turismo", argomenta il sindaco riccionese, che rilancia anche la richiesta di una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Riccione, aperto ai rappresentanti delle categorie economiche.