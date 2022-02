L'Istituto Oncologico Romagnolo dona all'Infermi un casco salva-capelli

Attualità

| 15:23 - 25 Febbraio 2022

La consegna del Paxman Scalp Cooler.

Un dono di Natale che arriva con leggero ritardo, ma che sarà comunque sicuramente gradito dai pazienti e in generale da tutto il territorio di Rimini, attivatosi in maniera decisa affinché l’esigenza di chi soffre venisse soddisfatta: se vogliamo è questo lo spirito con cui l’Istituto Oncologico Romagnolo ha consegnato stamattina al reparto di Oncologia dell’Ospedale Infermi il Paxman Scalp Cooler, casco refrigerante che offre l’opportunità di evitare l’effetto collaterale più riconoscibile e temuto delle terapie, ovvero la caduta dei capelli. Il dispositivo, è proprio il caso di dirlo, è stato acquistato “a furor di popolo”, al termine di una campagna di crowdfunding che lo IOR ha ribattezzato “A Testa Alta”. L’obiettivo della raccolta fondi consisteva nel raggiungimento di un totale di 63.000 euro, cifra attraverso cui l’organizzazione no-profit fondata dal prof. Dino Amadori nel 1979 si impegnava all’acquisto di tre attrezzature da donare all’IRST e alle Oncologie di Cesena e, appunto, Rimini: ma il coinvolgimento dei cittadini e delle realtà imprenditoriali del territorio è andato ben al di là di ogni più rosea previsione. Il ricavato finale ha infatti più che superato l’obiettivo, cosa che ha portato lo IOR ad acquisire un casco in più del previsto da installare anche presso l’Ospedale “Pierantoni-Morgagni” di Forlì.



Secondo i dati di letteratura il Paxman Scalp Cooler permette a circa il 70% delle pazienti sottoposte a chemioterapia di presentare un’alopecia di grado lieve o nullo grazie ad un sistema che sfrutta la restrizione dei vasi sanguigni che giungono al capello tramite l’applicazione di un casco che mantiene una temperatura di -4°. Pur non rappresentando un dispositivo, quindi, che migliora le prospettive di guarigione del malato oncologico, risulta sicuramente fondamentale da un punto di vista del mantenimento di una buona qualità di vita durante i trattamenti: un aspetto tenuto sempre più in considerazione da tutto il mondo oncologico e che vede Rimini capofila già da tempo, potendo disporre della medesima apparecchiatura già a partire dal 2017. Tuttavia, a fronte della richiesta sempre crescente, l’Oncologia dell’Ospedale Infermi cominciava a sentire il peso di non poter offrire questa opportunità a tutti coloro che la richiedevano in tempi utili, come ha affermato lo stesso Direttore del Reparto, il dott. Davide Tassinari.



“Con profonda gratitudine – dichiara il Dott. Davide Tassinari - ricevo dallo IOR questo regalo prezioso, e la gratitudine mia è quella di tutta la Unità Operativa che dirigo. La perdita dei capelli in corso di chemioterapia è da sempre il problema dei trattamenti oncologici, e sottolineo il Problema in quanto l’alopecia è il segno che marchia il paziente verso sé stesso e gli altri della malattia in corso e dei trattamenti cui la persona è costretta a sottomettersi. La possibilità di cancellare questo marchio, pur non cambiando in senso stretto la prognosi della malattia, consente invece al paziente di affrontare con maggiore determinazione i trattamenti, recuperando o mantenendo la propria immagine per se stesso e per gli altri. L’operazione, che si inserisce all’interno di tutta una serie di interventi in fase di realizzazione all’interno della Unità Operativa (terapie complementari, agopuntura, supporto nutrizionale, cure palliative precoci…), trova la sua collocazione all’interno del percorso di mantenimento e miglioramento della qualità della vita del paziente oncologico, e l’averla portata a termine in così poco tempo grazie al supporto dello IOR e della sua efficientissima macchina organizzativa è per me, oncologo espressione di questo territorio, motivo di grande soddisfazione”