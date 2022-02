Calcio Promozione: i tabellini della 16esima giornata del Girone F

Sport

Rimini

| 17:23 - 27 Febbraio 2022

Un undici del Verucchio.



Verucchio - Gambettola 2-1



VERUCCHIO:

In panchina:

All.

GAMBETTOLA:

In panchina:

All. Freschi.



ARBITRO: Andreoli di Bologna.

RETI: 12' e 46' pt rig. Genghini L., 30' rig. Vukaj.

AMMONITI:

ESPULSI:

CRONACA:



Sant'Ermete - Granata 3-2



SANT'ERMETE: Romani, Bonifazi, Baffoni, Righetti, Merendino, Braschi (60' Contadini), Betti (75' Benvenuti), Marconi, D'Elia (60' Mezgour), Fuchi (80' Sartini), Noschese.

In panchina: Donini, Gattei, Marcaccio, Bonetti

All. Righetti.

GRANATA: Giustore, Lelli, Arfilli (80' DeRosa), Braccini, Asslani, Baldani, Giannini, Campinoti, Ambrosini, Boni, Ronchi (70' Brighi

In panchina: Miraglia, Ugone, Silighini, Sacchetti, Pellegrini, Caporali, Vitali.

All. Cantoni.



ARBITRO: Maselli di Bologna.

RETI: 15' Ronchi, 45' Fuchi, 53' e 77' Marconi, 55' Ambrosini.

CRONACA: vittoria meritata per il Sant'Ermete che dopo essere andato sotto per un tiro cross di Ronchi, non si disunisce e pareggia a fine primo tempo grazie a Fuchi, che raccoglie palla in area ed è svelto a battere Giustore. Nel secondo tempo locali in vantaggio grazie ad un gran tiro da fuori di Marconi. Passano due minuti e Ambrosini pareggia di testa su azione d'angolo. Il Sant'Ermete continua a cercare il gol alla vittoria che arriva sempre grazie a Marconi che conclude in rete dopo una triangolazione con Mezgour.



Spontricciolo - Misano 0-0



SPONTRICCIOLO: Tani, Pivi, Borghini, Meluzzi (77' Mohamed Salah), Ioli, Radu; Fantini (87' Durante), Borioni (82' Cugnigni), Capriotti (89' Di Renzo), Brisigotti (77' Gjoshi), Giovanelli.

In panchina: Martini, Borgognoni, Rossi, Perazzini.

All. Forchino.

MISANO: Pontet, Nigro, Senior Padula, Travaglini, Pironi, Londero, Bardeggia (82' Salemme), Pontellini, Torsani (70' Fabbri), Antonell, Santoni.

In panchina: Alessandrini, Malpassi, Reginelli, Cuomo, Semprini, Ballaj, Diotallevi.

All. De Argila.



ARBITRO: Riccardi di Rimini:

AMMONITI: Pivi.



Gatteo - Asar 1-2



GATTEO: Niang, Giunchi (56' Gessi), Cordatore M., Francisconi (56' Essaki), Sardagna, Muccioli (80' Pepe); Tappi Imolesi, Consalvo; Cozzino (60' Pollini), Ndiaye, Perazzini (68' Lecce).

In panchina: Platia, Cordatore S., Mercuri, Zambito.

ASAR: Mauri, Angelini, Zanni, Fantini, Franchi, Fattori, Sparaventi, Sogos, Manconi, Marchionna, Guerra.

In panchina: Marcaccini, Abati, Ciavatta, Alberto, Bacchini, Bologna, Broccoli, Dituri, Sisti.

All. Vanni.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna.

RETI: 26' Sparaventi, 74' Angelini, 77' Pollini

NOTE:



Novafeltria - Due Emme 0-1



NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Sartini, Mahmutaj, Amadei (4' st Toromani), Cappello (23' pt Valentini); Niang (40' st Frihat), Baldinini; Rizzo (20 st Vivo), Boschetti, Radici (44' st Crociani).

In panchina: Cappella, Bindi, Colonna, Alpino.

All. Giorgi.

DUE EMME: Golinucci, Bucci (16' st Mingozzi), Montesi M., Giordani (26' st Yabrè), Mambelli, Taioli, Montesi R. (19' st Rossi), Mazzoli (42' st Manucci), Averardi, Ravaglia (8' st Altieri), Giacobbi.

In panchina: Ceccaroni, Rossi, Olivi, Canali.

All. Rossi.



ARBITRO: Samaritani di Ravenna.

RETI: 21' st Mambelli rig.

AMMONITI: Amadei, Mahmutaj, Vivo, Altieri, Baldinini.

ESPULSI: Toromani 25' st.

NOTE: corner 2-6, recupero 6' st.



Torconca - Bellaria 2-1 (anticipo del sabato)



TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Nicolini, Franca (20' st Cipiccia), Pasini (26' st Codignola), Simoncelli (34' st Zavatta), Mercuri, Mani, Casoli, Chiussi F. (36' st Politi).

In panchina: Pasini, Tombari, Perrotta, Antonacci, Pasolini.

All. Vergoni.

BELLARIA: Antonelli, Minacapilli (11' st Chiussi V.), Fabbri (34' st Vitali), Fusi, Pruccoli, Paganelli, Bellavista (26' st Marchini), Cocco, Meluzzi (26' st Giornali), Facondini, Ceccarelli.

In panchina: Zanotti, Grossi, Venturi, Gabrielli.

All. Fusi.



ARBITRO: Lelli di Cesena.

RETI: 18' pt Mani, 36' pt Meluzzi, 9' st Casoli.

AMMONITI: Fabbri, Paganelli.

ESPULSI: nessuno.



Sampierana - Pietracuta rinviata



CLASSIFICA: Torconca 37, Pietracuta 33*, Gambettola e Misano 30, Sant'Ermete 27; Bellaria Igea Marina 24, Novafeltria 23, Due Emme 22, Asar 20, Sampierana 19*; Granata 15, Verucchio 13, Spontricciolo 11, Gatteo 9.



*Una partita in meno