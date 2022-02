Calcio Promozione: colpaccio Due Emme, superato 1-0 il Novafeltria

Sport

Novafeltria

| 17:13 - 27 Febbraio 2022

L'undici iniziale del Novafeltria.



Novafeltria - Due Emme 0-1



NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Sartini, Mahmutaj, Amadei (4' st Toromani), Cappello (23' pt Valentini); Niang (40' st Frihat), Baldinini; Rizzo (20 st Vivo), Boschetti, Radici (44' st Crociani).

In panchina: Cappella, Bindi, Colonna, Alpino.

All. Giorgi.

DUE EMME: Golinucci, Bucci (16' st Mingozzi), Montesi M., Giordani (26' st Yabrè), Mambelli, Taioli, Montesi R. (19' st Rossi), Mazzoli (42' st Manucci), Averardi, Ravaglia (8' st Altieri), Giacobbi.

In panchina: Ceccaroni, Rossi, Olivi, Canali.

All. Rossi.



ARBITRO: Samaritani di Ravenna.

RETI: 21' st Taioli rig.

AMMONITI: Amadei, Mahmutaj, Vivo, Altieri, Baldinini.

ESPULSI: Toromani 25' st.

NOTE: corner 2-6, recupero 6' st.



SECCHIANO La Due Emme espugna il comunale Urbini-Casali, superando 1-0 il Novafeltria. Partita combattuta senza troppe emozioni: la miglior occasione del primo tempo è capitata al 35' alla formazione di casa sugli sviluppi di un corner. Un difensore allontana di testa, al limite dell'area Soumahin calcia al volo di destro, sfiorando la traversa. Nella ripresa al 66' la Due Emme trova il gol su rigore con l'ex Taioli, bravo a spiazzare Andreani. Al 70' è il Novafeltria a reclamare il penalty per un atterramento in area di Radici. I gialloblu chiudono in dieci per il doppio giallo a Toromani, due cartellini nel giro di altrettanti minuti. Con questa vittoria la Due Emme si porta a 22 punti, a -1 dal Novafeltria.