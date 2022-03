Calcio Promozione: pari Pietracuta nel recupero, domenica in campo per la 18esima giornata

Sport

Rimini

| 14:32 - 11 Marzo 2022

Un undici del Pietracuta.



Diciassette giornate completate, per il girone F di Promozione, con il recupero di mercoledì sera (9 marzo) e il pari a reti inviolate tra Sampierana e Pietracuta. I rossoblu allenati da Fregnani salgono a quota 37 in classifica, a- 1 dalla vetta occupata dal Torconca, che sabato (12 marzo) sarà impegnato in casa nell'anticipo con il Granata. Anche il Pietracuta sfiderà una squadra invischiata nella lotta playout, il Verucchio, ma in trasferta: e l'avversario è in salute, con 4 punti nelle ultime 2 gare, tre conquistati a spese del Gambettola e un ottimo pari sul campo della Due Emme.



Nel contempo Torconca e Pietracuta hanno messo un buon margine sul Gambettola, terzo con 31 punti a -6 dal secondo posto e a -7 dal primo, e sul Misano, 30 punti. Anche in questo caso domenica prossima (13 marzo) saranno testacoda, con i biancoverdi di Bernacci in trasferta sul campo dello Spontricciolo e i misanesi in casa del Gatteo fanalino di coda. L'ultima piazza playoff è occupata dal Sant'Ermete (27 punti) a +4 sul prossimo avversario, la Sampierana, a + 1 sul Novafeltria e a +3 sul Bellaria Igea Marina, due compagini che domenica si affronteranno nello scontro diretto al Comunale Urbini-Casali di Secchiano. L'Asar, la squadra che guida il treno playout con 20 punti, ospiterà la Due Emme che la precede in classifica di tre punti.