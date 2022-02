Calcio Promozione: nell'anticipo capolista Torconca manda k.o. il Bellaria (2-1)

Sport

Cattolica

| 17:29 - 26 Febbraio 2022

Foto di repertorio.



Torconca - Bellaria Igea Marina 2-1



TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Nicolini, Franca (20' st Cipiccia), Pasini (26' st Codignola), Simoncelli (34' st Zavatta), Mercuri, Mani, Casoli, Chiussi F. (36' st Politi).

In panchina: Pasini, Tombari, Perrotta, Antonacci, Pasolini.

All. Vergoni.

BELLARIA: Antonelli, Minacapilli (11' st Chiussi V.), Fabbri (34' st Vitali), Fusi, Pruccoli, Paganelli, Bellavista (26' st Marchini), Cocco, Meluzzi (26' st Giornali), Facondini, Ceccarelli.

In panchina: Zanotti, Grossi, Venturi, Gabrielli.

All. Fusi.



ARBITRO: Lelli di Cesena.

RETI: 18' pt Mani, 36' pt Meluzzi, 9' st Casoli.

AMMONITI: Fabbri, Paganelli.

ESPULSI: nessuno.



CATTOLICA La capolista Torconca supera 2-1 il Bellaria e allunga a +4 sul Pietracuta, che però ha una partita in meno. La partita si sblocca al 18' con Mani che da pochi passi corregge in rete un cross di Filippo Chiussi. Il pari degli ospiti arriva con un tap- in di Meluzzi dopo un tiro da fuori area di Facondini respinto dal palo. A inizio ripresa Casoli firma il gol della vittoria al termine di un'azione personale.