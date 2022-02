Vaccino Covid: sabato 26 febbraio nuovo open day. Dal 1 marzo nuovi orari per bimbi 5-11 anni

Attualità

Rimini

| 14:54 - 25 Febbraio 2022

Vaccinazione (foto di repertorio).

Sabato 26 febbraio appuntamento in Romagna con gli open day vaccinali in accesso libero (senza prenotazione) per la somministrazione dei vaccini anti covid ai bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni.



SEDI E ORARI Rimini: Centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino al civico 76 , dalle 14.30 alle 19.30. Riccione: centro vaccinale presso il Centro Commerciale Perla Verde dalle 14.30 alle 18.30



Dal 1 marzo gli orari per le vaccinazioni ad accesso libero, senza prenotazione (fascia 5-11 anni) saranno il martedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 19.30, presso il centro vaccinale di Rimini (strada consolare per San Marino), il martedì dalle 14.30 alle 18.30 al centro commerciale Perla Verde di via Berlinguer a Riccione.



I ragazzi della fascia di età 12 – 19 possono invece accede liberamente senza prenotazione nelle sedi provinciali e distrettuali presenti su tutto il territorio.