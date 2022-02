Calcio RSM, è il week-end di La Fiorita-Folgore e Tre Penne-Tre Fiori

Sport

Repubblica San Marino

| 14:54 - 25 Febbraio 2022

Una strana casualità in sede di sorteggio dei calendari ha proposto per la ventitreesima giornata di campionato il doppio incrocio tra le quattro migliori formazioni del nostro calcio – ranking alla mano. Le prime tre dell’attuale classifica e la Folgore, campione uscente e attualmente in cerca di maggior continuità di risultati, aggiorneranno le rispettive ambizioni di regular season nel fine settimana ormai alle porte.

Si gioca di sabato la sfida tra le due semifinaliste dello scorso torneo, con un’assenza per parte: Paolo Vandi fronte Tre Penne, Luca Censoni per il Tre Fiori. A guidare il club di Fiorentino sarà Gian Luca Borgagni, al debutto in panchina. È il terzo allenatore che assume le redini della squadra nel corso della stagione, senza alcun esonero: prima Cecchetti (passato all’Under 21), poi Sperindio (per motivi personali) si sono infatti chiamati fuori. Torna in panchina, nel ruolo di vice, Giorgio Leoni – già CT di Under 21 e Nazionale di San Marino –, mentre esordirà nel ruolo di Direttore Tecnico Marco Ragini. Allenatore di grande esperienza internazionale, torna ufficialmente nel tessuto calcistico sammarinese a partire dalla sfida alla capolista.

Vuole approfittare di questi nobili incroci la Virtus, che studia per iscriversi presto al novero delle pretendenti. I Neroverdi sono in serie positiva da nove partite, avendo poi affrontato nelle ultime tre niente meno che La Fiorita, Folgore e Tre Fiori – battendone due. L’incontro di Fiorentino col San Giovanni, che non vedrà scendere in campo Muggeo (Virtus) e Berardi (San Giovanni), riveste una fondamentale importanza per gli obiettivi – seppur diversi – di entrambe. I ragazzi di Tognacci (assente per squalifica) sono reduci dal prezioso successo sul Fiorentino, che ha tenuto a distanza il Cailungo – terzultimo e prossimo al turno di riposo. Gli uomini di Protti, imbattuti da quattro partite, tiferanno per i Neroverdi per non vedere il San Giovanni – e contestualmente la quota di ingresso in post-season – allontanarsi ulteriormente.

In campo domani anche Pennarossa e Domagnano. I Lupi hanno superato la Libertas nell’infrasettimanale e intendono vincere ancora. Due successi di fila, per la squadra di Mancini, non si vedono dall’inizio della stagione sportiva. Davanti si troveranno una formazione ostica, che nel girone d’andata si impose di misura. Nonostante le defezioni di Maioli, Zago e Landi (quest’ultimo assente per due giornate), la squadra di Andy Selva è tra le compagini più in forma del panorama calcistico sammarinese. Imbattuti da sei turni, i Biancorossi hanno recentemente imposto il pareggio a La Fiorita e Tre Fiori.

Completa il quadro degli anticipi Faetano-Fiorentino. È lecito aspettarsi di tutto dalla sfida tra queste due formazioni, spintesi fino alla metà della classifica con modalità diverse. Il Faetano c’è arrivato grazie ad una rinnovata solidità, certificata anche dallo 0-0 col Tre Penne. Il Fiorentino con la sfrontatezza e il talento dei suoi attaccanti. Condizione che, in caso di polveri bagnate, può comportare passi falsi: le due sconfitte consecutive con cui si presenterà alla sfida il Fiorentino non fanno però preoccupare più di tanto Malandri, consapevole di pregi e difetti della sua squadra.

Domenica sarà la giornata di La Fiorita-Folgore, in primis. Le due squadre che si spinsero fino alla finale scudetto nella passata stagione, si ritroveranno a Montecchio dalle 15:00. La Folgore non è cambiata più di tanto, La Fiorita ancor meno. Anche l’anno passato il club di Falciano ha tentennato in regular season, salvo imporre la solidità della propria difesa (anche quest’anno è la seconda più efficace del torneo) ed il talento dei propri attaccanti alle avversarie di turno. Il club di Montegiardino è tra le principali candidate al successo finale per la qualità assoluta dei propri interpreti e – nonostante i tanti infortuni patiti nel corso di questa stagione – sta dimostrando ancora una volta di potersi spingere fino in fondo a tutte le competizioni. Oscar Lasagni si augura di ritrovare maggior cinismo in attacco, forse la pecca più evidente delle ultime uscite dei Gialloblù, a secco di gol in due delle tre partite precedenti. E domenica, mancherà anche Tommaso Guidi per squalifica.

Torna in campo il Murata, che ha riposato nel corso del turno infrasettimanale. I Bianconeri di Fabbri affronteranno la Juvenes-Dogana, penultima forza del torneo, che sta attraversando un periodo piuttosto difficile – soprattutto a livello difensivo. Tre sconfitte nelle ultime tre, in cui il club di Serravalle ha incassato 13 reti. Quasi il prodotto realizzativo stagionale del Murata (17) che ha in Cangini e Bernardi i migliori marcatori stagionali – entrambi a quota 3 gol segnati. Manual Amati tenterà di sopperire alle tante assenze, nessuna peraltro determinata dalla giustizia sportiva, per tentare di lanciare un’ultima offensiva al dodicesimo posto.

Che non è ormai più ipotizzabile, salvo esiti clamorosi, per il Cosmos. I Gialloverdi incroceranno la Libertas dopo sei sconfitte consecutive, con un solo gol all’attivo nel periodo considerato. In attesa ancora del primo successo in campionato, i ragazzi di Gori vogliono ricercarlo a Domagnano contro la Libertas. A complicare i piani, le assenze per squalifica di Della Valle e Ura. Fronte Libertas, non prenderà parte alla sfida Nigretti, ma Cardini potrà riabbracciare due giocatori determinanti per il gioco dei Granata, come Giovagnoli e Aruci.