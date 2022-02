Nuova palestra alla scuola Gaiofana, progetto pronto a candidarsi per i fondi del pnrr

Attualità

Rimini

| 14:50 - 25 Febbraio 2022

Scuola Gaiofana.

La giunta comunale di Rimini, con apposita delibera, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione della nuova palestra della scuola primaria Gaiofana. Il progetto è ora formalmente candidato ai finanziamenti previsti da un apposito bando nazionale legato ai fondi del pnrr. Valore dell'intervento 986.000 euro. “Si tratta di investimenti – dichiara l’assessore all’edilizia scolastica, Mattia Morolli – che si inseriscono in una strategia di sviluppo e in un’ottica di ammodernamento del nostro territorio con le risorse del Pnrr. Un’opportunità straordinaria per rigenerare la nostra città e, in questo caso, per la realizzazione di questa nuova palestra, che ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per i cittadini della zona e non solo".