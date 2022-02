Basket Promozione, Santarcangiolese asfalta il Bellaria: 88-58

Sport

Rimini

| 14:49 - 25 Febbraio 2022

E' durato di fatto solo un quarto il derby tra Santarcangiolese e Bellaria. La squadra allenata da coach Bezzi vola via nel secondo quarto e poi controlla la partita nei quarti successivi: 88-58

Eppure nel primo quarto Bellaria era rimasta a contatto rispondendo alle incursioni di uno scatenato Daniele Buo, con Casella da fuori e con le penetrazioni di Souini. Sono però un paio di palle perse banali di Bellaria a lanciare Santarcangelo sul 17 a 10 sul finire del quarto.

Nei secondi 10 minuti la Santarcangiolese con una difesa più aggressiva e relativi contropiede si porta avanti di una quindicina di punti. In questo periodo il protagonista è Caverzan che segna ben 10 punti consecutivi. A 3 minuti dal termine del quarto Casella è espulso per doppio tecnico per proteste dopo un contatto non sanzionato sotto le plance . I clementini dopo i tiri liberi si porteranno fino al 42 a 19 sul suono della seconda sirena.

La musica non cambia nel terzo quarto con Sirri e Fabbri a banchettare nell'area Bellariese. Daniele Buo instancabile come al solito si rende protagonista di continue scorribande da canestro a canestro diventando una vera spina nel fianco per gli avversari. Bellaria con un roster composto da ragazzi molto giovani fatica a tenere il passo e il quarto termina sul 69 a 30.

Gli ultimi 10 minuti servono quindi solo da allenamento e danno la possibilità ai due coach di dare minuti a giocatori in via di recupero dopo la lunga sosta a causa del Covid. Il punteggio finale è fissato sul 88 a 38 per Santarcangelo. Prossimo impegno per i gialloblù lunedì 7 Marzo a Morciano contro i forti Eagles.

Il tabellino

Santarcangiolese: Sirri 8, Antolini 3, Buo 27, Balducci 6, Fabbri 15, Caverzan 18, Rusin 8, Brolli 3, Azarenko. All Bezzi

Bellaria: Polanco Ferreras 1, Ricciotti 6, Souini 13, Donati 2, Casella 3, Paganelli 6, Bussi 3 Re 4, Pietropaolo, Boni, Arecco. All Ricciotti

Arbitri Rossi, Rambelli

Parziali: 17-10 42-19 69-30